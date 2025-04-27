Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 100 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…