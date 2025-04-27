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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 28 NİSAN: Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Nisan 2025 Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Bir süredir düşüş yaşayan altın yatay seyrediyor. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 100 lira, çeyrek altın ise 6 bin 703 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 27.04.2025 - 23:56
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