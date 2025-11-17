Güncel altın fiyatları 16 Kasım 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 17 Kasım günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve ABD'li teknoloji şirketlerindeki satıcılı seyrin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Geçen hafta ABD tahvil piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan yükselişle haftayı yüzde 4,15 seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda yüzde 2,01 artışla 4 bin 85 dolardan kapandı. İşte 17 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Altın piyasasında son durum yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de hükümet kapanmasının sona ermesi piyasalarda olumlu karşılanırken, gözler ertelenen makroekonomik veri akışına çevrildi. ABD'de enflasyona ve istihdam piyasasına yönelik riskler sürerken, veri akışı eksikliği kaynaklı oluşan belirsizlikler ABD'de ekonomik görünüme ilişkin tahminleri zorlaştırıyor. Bu belirsizlik ortamında, Fed’in "bekle-gör" pozisyonuna geçebileceğine yönelik beklentiler artarken, para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 44'e geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Kasım 2025 güncel altın fiyatları!
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.550,65
Satış: 5.551,47
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.082,22
Satış: 4.085,89
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.881,04
Satış: 9.076,65
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.524,16
Satış: 36.195,55
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.404,00
Satış: 37.719,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.706,57
Satış: 18.153,29
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.524,16
Satış: 36.195,55
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.034,08
Satış: 38.988,92
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.162,48
Satış: 4.261,18
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.234,52
Satış: 5.477,11
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.164,00
Satış: 94.080,00
-
- 13