        ALTIN FİYATLARI 17 KASIM: Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları 16 Kasım 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 17 Kasım günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve ABD'li teknoloji şirketlerindeki satıcılı seyrin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Geçen hafta ABD tahvil piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan yükselişle haftayı yüzde 4,15 seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda yüzde 2,01 artışla 4 bin 85 dolardan kapandı. İşte 17 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 17.11.2025 - 00:25 Güncelleme: 17.11.2025 - 00:25
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
