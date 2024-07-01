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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI: 1 Temmuz 2024 Canlı- anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altında düşüş devam ediyor! 1 Temmuz 2024 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz haftayı olumsuz bir tablo ile kapatan altın fiyatları bugün de beklenen çıkışı yakalayamadı. Düşüş devam ederken, altın fiyatları bu kez yatırımcıların yüzünü güldürmedi. Bugün gram altın 2 bin 444 TL'den, çeyrek ise 3 bin 915 TL'den işlem görüyor. İşte, 1 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 07:20 Güncelleme: 01.07.2024 - 07:32
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