Altında düşüş devam ediyor! 1 Temmuz 2024 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Geçtiğimiz haftayı olumsuz bir tablo ile kapatan altın fiyatları bugün de beklenen çıkışı yakalayamadı. Düşüş devam ederken, altın fiyatları bu kez yatırımcıların yüzünü güldürmedi. Bugün gram altın 2 bin 444 TL'den, çeyrek ise 3 bin 915 TL'den işlem görüyor. İşte, 1 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler geçen hafta küresel piyasalarda etkili oldu.
ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamalarının devam etmesi, pay piyasalarında yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesine neden oldu.
Analistler, Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsattı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 1 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 449 liradan yaparken; 1 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 444 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 919 liradan, 3 bin 915 liraya geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.444,1100
Satış: 2.444,5200
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.326,7900
Satış: 2.327,1600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.915,9000
Satış: 4.002,1400
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.645,0400
Satış: 15.940,3000
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.800,24
Satış: 7.997,02
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.649,38
Satış: 15.945,13
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.300,38
Satış: 16.716,87
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.319,02
Satış: 1.739,39
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.238,88
Satış: 2.367,15