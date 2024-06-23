ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 489 liradan yaparken; 23 Haziran Pazar günü saat 08.10 itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 070 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 006 TL'den alıcı buluyor.

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