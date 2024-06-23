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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın alacaklar dikkat: DÜŞÜYOR! 23 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika: 23 Haziran güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları bugün değer kaybediyor. 23 Haziran Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 322 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 450 TL'den alıcı buluyor. İşte, 23 Haziran 2024 hafta sonu Kapalıçarşı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatında son dakika gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 08:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 08:19
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