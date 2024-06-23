Altın fiyatları son dakika: 23 Haziran güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları bugün değer kaybediyor. 23 Haziran Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 322 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 450 TL'den alıcı buluyor. İşte, 23 Haziran 2024 hafta sonu Kapalıçarşı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatında son dakika gelişmeler...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın hafta sonu düşüyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 24 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 489 liradan yaparken; 23 Haziran Pazar günü saat 08.10 itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 070 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 006 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.450,05
Satış: 2.450,67
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.321,38
Satış: 2.322,57
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.920,08
Satış: 4.006,85
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.680,31
Satış: 15.978,37
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.815,66
Satış: 8.013,69
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.680,31
Satış: 15.978,37
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.432,03
Satış: 16.851,80
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.333,20
Satış: 1.753,89
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.261,94
Satış: 2.388,38