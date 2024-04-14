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        Haberler Ekonomi Altın Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 14 Nisan Pazar canlı altın fiyatları, gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 14 Nisan Pazar canlı altın fiyatları

        Altın, son dönemlerde en kazançlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gram altın ve çeyrek altın, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Bugün ise altın fiyatlarında şaşırtan bir düşüş görüldü! İşte, 14 Nisan Pazar güncel altın fiyatları....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 07:54 Güncelleme: 14.04.2024 - 07:54
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