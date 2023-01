Yılın en 'kötüleri' olmak için yarışıyorlar

HABERTURK.COM

Amerikan sinemasının 'en kötülerine' verilen Altın Ahududu Ödülleri için adaylar açıklandı. Marilyn Monroe'nun hayatını anlatan Blonde 8 dalda adaylık aldı.

Rapçi Machine Gun Kelly'nin yönettiği Good Mourning, 7 dalda aday gösterilerek ikinci sıraya yerleşti.

Oscar ödüllü Tom Hanks ise en kötü yardımcı erkek oyuncu dalında adaylık aldı.

Altın Ahududu Ödülleri (Razzie Awards) Oscar’dan bir gün önce 11 Mart'ta sahiplerini bulacak.

İşte adaylar...

EN KÖTÜ FİLM

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

EN KÖTÜ AKTÖR

Colson Baker (Machine Gun Kelly), Good Mourning

Pete Davidson (Sadece ses), Marmaduke

Tom Hanks (Gepetto), Disney’s Pinocchio

Jared Leto, Morbius

Sylvester Stallone, Samaritan

EN KÖTÜ AKTRİS

Ryan Kiera Armstrong, Firestarter

Bryce Dallas Howard, Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton, Mack & Rita

Kaya Scodelario, The King’s Daughter

Alicia Silverstone, The Requin

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Adria Arjona, Morbius

Lorraine Bracco (Sadece ses), Disney’s Pinocchio

Penelope Cruz, The 355

Bingbing Fan, The 355 & The King’s Daughter

Mira Sorvino, Lamborghini: The Man Behind the Legend

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Pete Davidson, Good Mourning

Tom Hanks, Elvis

Xavier Samuel, Blonde

Mod Sun, Good Mourning

Evan Williams, Blonde

EN KÖTÜ DİREKTÖR

Judd Apatow, The Bubble

Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun, Good Mourning

Andrew Dominik, Blonde

Daniel Espinosa, Morbius

Robert Zemeckis, Disney’s Pinocchio

EN KÖTÜ SENARYO

Blonde, Andrew Dominik

Disney’s Pinocchio, Robert Zemeckis & Chris Weitz

Good Mourning, Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World: Dominion, Emily Carmichael & Colin Trevorrow

Morbius, Matt Sazama & Burk Sharpless

