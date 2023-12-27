Alternatif tıp ve ilaç yapımında kullanılıyor! Çiğ tüketildiğinde zehir saçıyor!
Kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden biri olan kestane tezgahlarda yerini aldı fakat zabıtalar tarafından tezgahlarda hayvan yemi olarak kullanılan Çin kestaneleri bir diğer adıyla at kestaneleri yakalandı. İzmir'de bir pazarcının sattığı at kestanesi sonrası uyarılar peş peşe geldi.
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Kış aylarında en çok tüketilen kestaneyi bu sene bulmak zor. Ortaya çıkan haberlere göre pazar tezgahlarında hayvan yemi olarak ithal edilen Çin bir diğer adıyla at kestaneleri yer alıyor. Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.
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İnsanlar ve evcil hayvanların tüketmesi önerilmeyen ve zehirleme riski ortaya çıkaran at kestanelerinin aslında başka faydaları vardır. Tüketilmesi uygun olmayan at kestaneleri, cilde, saça, ağrıya iyi gelebilir.
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AT KESTANESİ NEYE İYİ GELİR?
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AT KESTANESİ YENİR Mİ?
At kestanesi, insanlar için zehirli bileşenler içerir. Bu meyvelerde bulunan escin ve esculin gibi bileşikler, insanlarda zehirlenmeye neden olabilir. At kestanesinin ham formu, mide bulantısı, kusma, ishal ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. At kestanesinden elde edilen ekstraktlar, özellikle tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere işlenir. Bu işlenmiş ürünler, dolaşım sorunları ve diğer sağlık koşulları için kullanılır. Ancak, bu işlenmiş ürünlerin de doğru dozajda ve doktor gözetiminde kullanılması gerekir.
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AT KESTANESİ ZARARLARI
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