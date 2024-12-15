Altekma: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 | MAÇ SONUCU
SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, misafir olduğu Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-2 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı
Altekma: Buculjevic, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Ulaş Dokumacı, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa, Dünya Kandemir)
Galatasaray HDI Sigorta: Arslan Ekşi, Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Ulu Doğukan, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı)
Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 23-25, 10-15
Süre: 127 dakika (26, 28, 29, 29, 15)