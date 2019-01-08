Çekimlerde kullanılan eski, ahizeli telefonları gösteren Altay, "Biz çekimlerde gerçek telefonlar kullandık, sadece açıp konuşuyorsun. Günümüz telefonlarının da ismi telefon ama her şeyi yapabiliyorsun. Özlediğin birini görmek istediğinde, sevdiğin bir şarkıyı dinlemek istediğinde ya da bir film izlemek istediğinde sadece parmaklarını hareket ettiriyorsun. Ama bu kolaylık aynı zamanda her şeyi çok çabuk tüketmene sebep oluyor. Teknoloji yeni neslin hem ödülü, hem de cezası" dedi.





ZORLU KLİP

Sözü ve müziğine Ayla Çelik, Şebnem Sungur ve Serdar Aslan’ın beraber imza attığı şarkının düzenlemesini Alper Atakan yaptı. Kötü hava koşulları sebebiyle çekimleri beş kez ertelenen klibin yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ yaptı.

‘Keşke Aramasaydın’ tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında bugün yerini aldı.