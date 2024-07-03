Altay'da Gökhan Karaaslan dönemi
TFF 2'nci Lig ekibi Altay'da Cüneyt Biçer'den boşalan teknik direktörlük görevine Gökhan Karaaslan getirildi.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'in yerine Gökhan Karaaslan getirildi.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Süleyman Özkaral katıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, kulübümüzün A takım teknik direktörlüğü için yapılan görüşmelerde Süleyman Gökhan Karaaslan ile anlaştı. Gökhan Karaaslan, 2020-21 sezonunda TFF 1'inci Lig’den Süper Lig'e çıkan ve 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele ettiğimiz sezon teknik direktörlüğümüzü yapan Mustafa Denizli'nin ekibinde A takım antrenörü olarak görev almıştı. Teknik direktörümüz Gökhan Karaaslan'a başarılar dileriz" denildi.