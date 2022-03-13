Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaştığı maçta ilginç bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır'ın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun top Rossi'ye asist oldu. Uruguaylı futbolcu, Alanyaspor kalecisi Marafona'nın önde olduğunu görüp aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu. Diego Rossi, 17 Ekim 2021'den (Trabzonspor maçı) bu yana ilk golünü attı.