Altay: 3 - Ankaraspor: 0

TFF 1. Lig’in 13. hafta maçında Ankaraspor’u konuk eden Altay, rakibini 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Leandro Kappel’in ortasında ceza sahası içinde topa kafayı vuran Yılmaz Özeren’in şutu az farkla auta çıktı.

46. dakikada Erhan Çelenk’in şutu kaleciden sekip direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu alan Marco Paixao’nun vuruşu filelerle buluştu. 1-0

68. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 2-0

82. dakikada Adrien Regattin’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa sahip olan Erhan Çelenk’in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0