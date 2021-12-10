Altay, 7,5 yıllık aranın ardından kavuştuğu stadı Alsancak Mustafa Denizli'de Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Pinares'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Hatayspor buna 38'de Mame Biram Diouf'la yanıt verdi ve ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Konuk ekip 75. dakikada bu kez Dylan Saint-Louis ile bir gol buldu ve skor 2-1'e geldi. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde penaltı kazanan Hatayspor'da topun başına geçen Diouf sonuç alamadı ve maç 2-1'lik skorla tamamlandı.

Bu galibiyetle birlikte Hatayspor puanını 29'a yükseltti. Altay ise 18 puanda kaldı.,

MAÇIN DAKİKALARI

11. dakikada Murat Akça'nın müdahale edemediği topu yakalayan Diouf'un pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Adekugbe'nin şutunda İbrahim Öztürk pozisyonu uzaklaştırdı.

21. dakikada Altay öne geçti. Atakaş Hataysporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in güzel şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

38. dakikada Ribeiro'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Fatih'in kafa vuruşuyla indirdiği topla kale önünde buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere bitti.

49. dakikada topla bir süre ilerleyen Ribeiro'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Lis'in engellediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

70. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top yandan dışarı gitti.

71. dakikada hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Diouf'un şutunda kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direkten döndü. Meşin yuvarlakla buluşan Saint Louis'in şutunda top dışarı çıktı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Lobjanidze'nin yaptığı ortada kale önünde Saint Louis yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

84. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün Lobjanidze'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Atışı 86. dakikada kullanan Diouf'un vuruşunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün

Altay: Lis, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi (Dk. 74 Paixao), Kappel, Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Ahmed Rayan), Thiam, Rodriguez (Dk. 88 Thaciano), Pinares, Bamba

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Falette, Saint Louis, Kamara (Dk. 68 Lobjanidze), Diouf

Goller: Dk. 21 Pinares (Altay), Dk. 38 Diouf, Dk. 75 Saint Louis (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Kamara, Dk. 40 Sackey, Dk. 43 Ömer Erdoğan (Teknik direktör), Dk. 69 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 18 Rodriguez, Dk. 43 Kappel, Dk. 45 Tolga Ünlü (Altay)