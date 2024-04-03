Altay: 0 - Bandırmaspor: 6 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Altay'ı 6-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Altay ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Bandırmaspor 6-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 49 ve 76'da Doğancan Davas, 51'de Moussa Djitte, 57'de Metehan Mimaroğlu, 61'de Rahmetullah Berişbek, 83. dakikada penaltıdan Dominique Badji attı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 44'e yükseltti. İzmir ekibi ise 15 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Manisa FK'yı ağırlayacak. Altay ise Eyüpspor'a konuk olacak.