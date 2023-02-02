"TELEVİZYON KABUKLARIMI KIRDI"
Zeynep Kankonde ise Fatih Altaylı ile olan sohbetinde "Oyunculuk hedefim değildi. Büyük bir arzuyla konservatuvara girmedim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmak istiyordum" dedi.
Zeynep Kankonde, "Oyunculuk; bir meslek, bir iş. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Sonsuz bir öğrenme biçimi. Oyunculuk sadece oyunculuğun sınırları içinde var değil. Dünya ve kültürle ilgili. Çok dizide rol aldım. Tiyatronun yanı sıra dizi çekerken de keyif alıyorum. Benden beklentisi olan roller geldi genelde. Ayrıca dizi bana oyunculuk dışında fazlasını da öğretti. Kabuklarımı kıran televizyondur" şeklinde sözlerini sürdürdü.