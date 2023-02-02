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Altan Gördüm: Boşandık ama Vahide (Perçin) ile yol arkadaşlığımız devam ediyor - Magazin haberleri

Altan Gördüm: Boşandık ama yol arkadaşlığımız devam ediyor

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' dün akşam izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de Altan Gördüm oldu. 2013'te Vahide Perçin'den boşanan oyuncu, "Ayrılırken de 'bize yakışan şekilde olsun' dedik. Çok iyi bir dostluğumuz var. Boşandık ama yol arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 02.02.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', birbirinden renkli konuklar ve keyifli bir sohbetle Bloomberg HT ekranlardaydı. Fatih Altaylı, programında, oyuncu Altan Gördüm, müzisyen Kardelen, milli jimnastikçi Adem Asil ve oyuncu Zeynep Kankonde'yi ağırladı.

  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Altan Gördüm sanat serüvenini şöyle anlattı: Lisede tiyatro sahnesine çıkmıştım ama kaymakam olmak istiyordum. 1979'da üniversite ikinci sınıfta Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sınavlarına kazandım. Öğrencilik yıllarımızda da Ankara Sanat Tiyatrosu, sanatın mabedi sayılırdı. Sonra baktım hem alkışlanıyorsun, hem de para kazanıyorsun dedim daha ne olsun... Bir süre sonra da seslendirme sanatçılığına başladım. Bir dönem çok mutlu olduğum bir işti seslendirme. Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yöneticilik yaptım. 2008'de emekli oldum.

  • "BOŞANDIK AMA YOL ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR"

    1991 - 2013 arasında meslektaşı Vahide Perçin ile evlilik yaşayan ve bu beraberliğinden Alize Gördüm adında bir kızı bulunan oyuncu, "Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Ayrılırken de 'o da bize yakışan şekilde olsun' dedik. Kızımız var. Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Çok iyi bir dostluğumuz var. Bana bir şey olsa önce o koşar" dedi.

  • KIZI DA OYUNCU

    Altan Gördüm oyunculuk da yapan kızı Alize hakkında ise, "Alize tiyatro pek sevmiyordu. Çünkü anne ve babasını ondan uzak tutan şeydi. Rusça Mütercim-Tercümanlık ve yurt dışında psikoloji eğitimi aldı. Tiyatroya merakı var" diye konuştu.

  • Rol aldığı 2008 yapımı 'Devrim Arabaları' filmi hakkında da konuşan Altan Gördüm, "Recep Usta' rolünü ben istedim. Aslında bana mühendis rolü verilmişti ama 'Recep Usta' rolü daha lezzetliydi" şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nin kurucusu olan Altan Gördüm, "Öğrenci adaylarına önce bir genel kültür sınavı yaparız. Oyunculuk mesleği bizim ülkemizde küçümsemek için söylemiyorum 'dizi oyunculuğu' düzeyine indirgenmiş durumda. Diziler olmazsa olmaz tabii ama her şeyin hakkını vermeye çalışarak bir şeyler yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

  • "TELEVİZYON KABUKLARIMI KIRDI"

    Zeynep Kankonde ise Fatih Altaylı ile olan sohbetinde "Oyunculuk hedefim değildi. Büyük bir arzuyla konservatuvara girmedim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmak istiyordum" dedi.

    Zeynep Kankonde, "Oyunculuk; bir meslek, bir iş. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Sonsuz bir öğrenme biçimi. Oyunculuk sadece oyunculuğun sınırları içinde var değil. Dünya ve kültürle ilgili. Çok dizide rol aldım. Tiyatronun yanı sıra dizi çekerken de keyif alıyorum. Benden beklentisi olan roller geldi genelde. Ayrıca dizi bana oyunculuk dışında fazlasını da öğretti. Kabuklarımı kıran televizyondur" şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • 2004 - 2015 arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı olan Christian Kankonde ile evlilik yaşayan ve Emma adında bir kızı olan oyuncu, "Sorunsuz boşandık. İyi bir arkadaşız" dedi.

  • "4 YAŞINDA JİMNASTİĞE BAŞLADIM"

    Mısır doğumlu olan Adem Asil, Türkiye'ye gelme ve Türk vatandaşı olarak milli sporcu olma hikâyesini şu şekilde anlattı; "Çifte vatandaşım. Daha iyi bir sporcu olmak için Türkiye'ye geldim. 2017'de Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Ailem Mısır'da, Türkiye'ye gelmemde destek oldular. 5 yıldır onları göremiyorum, çok yoğun çalışıyorlar. 4 yaşında başladım jimnasitiğe 23 yaşındayım. 19 yıldır bu sporun içindeyim. Günde 6 - 7 saat antreman yapıyorum. 'Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmadan Mısır'a dönmeyeceğim' dedim. Dünya şampiyonu oldum ama olimpiyatı kaçırdım" diye konuştu.

  • "AİLEM MÜZİSYEN"

    'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bir diğer konuğu olan Kardelen, müzisyen bir aileden geldiğini söyledi. Kardelen, "Babam, annem ve ablalarım müzikle ilgileniyor. 5 yaşında alfabeyi bilmiyorken konservatuara başladım. Piyano bölümünü bitirdim. Bütün aile müzisyen olduğu için birinden etkilendim desem olmaz. Ailemden dolayı gideceğim yol belliydi biraz" dedi.

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