Alperen Şengün: Yumuşak oynayamam, babam beni izliyor

NBA'de Houston Rockets, evinde Oklahoma City Thunder'ı 125-111 mağlup etti. Milli yıldızımız Alperen Şengün 31 sayı 4 asist ve 2 ribaund ile maçta yıldızlaşan isim oldu.

REKLAM advertisement1 Maçtan sonra açıklama yapan Alperen, ailesinin maçlarını izlemeye geldiğinde nasıl motive olduğundan söz etti. Alperen Şengün, "Onlar geldiğinde kötü oynama şansım yok. Yumuşak oynayamam çünkü babam beni izliyor. Her şeyimi ortaya koymam lazım. Maçtan sonra yumuşak oynadıysam eve gittiğimde bana kızacak demektir. Evde bununla karşılaşmak istemiyorum." dedi.