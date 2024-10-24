Alperen Şengün'den ilk maçta 'double-double'!
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA'de yeni sezona double-double yaparak başladı. 22 yaşındaki milli pivot, takımı Houston Rockets'ın Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup olduğu maçta 25 sayı, 18 ribaundluk performans sergiledi.
NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) yeni sezonun ilk maçına çıkan Alperen Şengün'lü Houston Rockets, sahasında Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup oldu.
Houston forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2024-25 sezonunun ilk maçında harika bir performans sergileyerek mücadeleyi 25 say, 18 ribaundla tamamladı.
Karşılaşmada yaklaşık 34 dakika süre alan ve 'double-double' yapan 22 yaşındaki genç pivot, 10/22 şut isabeti buldu ve ayrıca 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok kaydetti.
Hornets cephesinde LaMelo Ball 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımını galibiyete taşıyan isim oluken, Tre Mann 24 sayı ve 6 ribaund ile katkı verdi. Vasilije Micic ise 16 dakikada 5 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.
ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 1 RİBAUND
Milwaukee Bucks, Wells Fargo Center'de karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 124-109'luk skorla yendi. Milwaukee'de Damian Lillard 30 sayı, 9 asistle ön plana çıkarken, Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı. Bu sezon draft edilen ve Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Adem Bona, Philadelphia ile ilk maçına çıktı ve 3 dakika sürede 2 sayı, 1 ribaund üretti. Ev sahibi ekipte Tyrese Maxey 25 sayı, Kelly Oubre 21 sayı ve Andre Drummond 10 sayı, 13 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Detroit Pistons: 109 - Indiana Pacers: 115
Toronto Raptors: 106 - Cleveland Cavaliers: 136
Atlanta Hawks: 120 - Brooklyn Nets: 116
Philadelphia 76ers: 109 - Milwaukee Bucks: 124
Miami Heat: 97 - Orlando Magic: 116
Houston Rockets: 105 - Charlotte Hornets: 110
New Orleans Pelicans: 123 - Chicago Bulls: 111
Utah Jazz: 124 - Memphis Grizzlies: 126
Los Angeles Clippers: 113 - Phoenix Suns: 116
Portland Trail Blazers: 104 - Golden State Warriors: 139