Alperen Şengün'den ilk maçta 'double-double'!

NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) yeni sezonun ilk maçına çıkan Alperen Şengün'lü Houston Rockets, sahasında Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup oldu.

Houston forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2024-25 sezonunun ilk maçında harika bir performans sergileyerek mücadeleyi 25 say, 18 ribaundla tamamladı.

Karşılaşmada yaklaşık 34 dakika süre alan ve 'double-double' yapan 22 yaşındaki genç pivot, 10/22 şut isabeti buldu ve ayrıca 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok kaydetti.

Hornets cephesinde LaMelo Ball 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımını galibiyete taşıyan isim oluken, Tre Mann 24 sayı ve 6 ribaund ile katkı verdi. Vasilije Micic ise 16 dakikada 5 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.