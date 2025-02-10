Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        43
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        17
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Basketbol Alperen Şengün'den Fenerbahçe itirafı - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den Fenerbahçe itirafı

        NBA'deki performansıyla dikkat çeken milli basketbolcu Alperen Şengün, kariyer planlamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 21:36 Güncelleme: 10.02.2025 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen Şengün'den Fenerbahçe itirafı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA Yıldızı Alperen Şengün, basketbol kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu.

        FENERBAHÇE İTİRAFI

        22 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmek kolay değildi. Ya şimdi kazanacağım ya da birkaç yıl içerisinde çok kazanacağım tercihleri vardı. Beklemeyi tercih ettim, bir şeye ihtiyacım yoktu çok şükür. Basketbol oynamaya ihtiyacım vardı. Beşiktaş da bize büyük bir fırsat verdi ve NBA yolu açıldı. 18-19 yaşına kadar büyük paralar kazanmadım" dedi.

        Alperen Şengün, son olarak başarıya olan açlığını ve motivasyonunu vurguladı;

        Markalar başka oyunculara ayakkabı gönderirdi, bu beni daha aç biri yaptı ve aç ruhum beni buralara getirdi. Para benim için öncelik değil. Para için değil eğlendiğim için oynuyorum. Güzel bir kontrat aldım ama günün sonunda eğlendiğim için yapıyorum bu sporu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Habertürk Anasayfa