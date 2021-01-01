Son Yaz dizisinde Akgün karakterine hayat veren Alperen Duymaz, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Alperen Duymaz'ın kariyerinden satırbaşları...
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Alperen Duymaz, yetenekli bir genç oyuncudur. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atmıştır. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde gösterdiği yeteneği ile Çukur dizisinde önemli bir rol almıştır. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen oyuncu, Direniş Karatay filminde de rol aldı. Alperen Duymaz şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kerem Korkmaz karakterine hayat veriyor.
ALPEREN DUYMAZ'IN CANLANDIRDIĞI KARAKTER AKGÜN
Fevri ve tehlikeli, duygusal ve çocuksu bir tip olan Akgün; aynı zamanda sıcakkanlı, rahat, eğlenceli ve çapkın. İkna kabiliyeti yüksek ve şeytan tüyü olan bir genç.
Babası Selçuk Taşkın, son 8 yıldır hapiste olan ünlü bir mafya babası. Annesi ise, Akgün henüz 10 yaşındayken, beraber gittikleri bir tatilde, Akgün’ün yanında, babasının düşmanları tarafından öldürülmüş.
Akgün, lükse düşkün olmasına rağmen, babası hapse düştükten sonra, yaşam standardı oldukça düşmüş. Tekrar eskiye dönmek için hevesli ve çok hırslı. Bunun için görünüşünün önemli olduğunu düşünüyor. İmajına önem veriyor, şatafatı ve gösterişi çok seviyor. Yaşı küçük olmasına rağmen, iş adamı gibi görünmeye çalışıyor... Ancak Selim, hayatına girdikten sonra Akgün’ün saatine, telefonuna el koyuyor. Çeşme’ye gelirken, yanına tek bir çantasını alabiliyor Akgün…
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