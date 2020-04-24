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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle yaşadığımız bu zorlu süreçte oyuncu Alper Kul ve Aylin Kontente çektikleri neşeli içeriklerle insanlara moral vermeye devam ediyor.

'Güldür Güldür Show'da 'İsmail' ve 'Burcu' karakterlerini canlandıran Kul ve eşi Kontente, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek 'Hayat müşterek' notuyla çektikleri videoyu yayınladı.

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