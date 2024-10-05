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        Haberler Gündem Alper Gezeravcı, TEKNOFEST Adana'da F-16 ile havada yakıt ikmali yaptı

        Alper Gezeravcı, TEKNOFEST Adana'da F-16 ile havada yakıt ikmali yaptı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) F-16 ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 20:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:27
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        Gezeravcı'dan havada yakıt ikmali
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        Adana'da TEKNOFEST heyecanı dördüncü gününde de devam ederken festival alanında adeta izdiham yaşanıyor. Festivalde, polis özel hareket ekipleri üzüm salkımı gösterisi hayran bırakırken Alper Gezeravcı da F-16 ile havada yakıt ikmali yaptı.

        ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

        Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı, festival alanında düzenlenen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, soruları yanıtladı.

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        #Alper Gezeravcı
        #Gezeravcı yakıt ikmali
        #haberler
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