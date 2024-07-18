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        Haberler Magazin Alpaslan Öztürk: Yedi kat yabancı daha samimi kutlar

        Alpaslan Öztürk: Yedi kat yabancı daha samimi kutlar

        Eşi Alpaslan Öztürk'ün doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı sade bir paylaşımla kutlayan Ebru Şancı'ya, eşi sitem etti; "Yedi kat yabancı daha samimi kutlar"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:28
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          Eski manken Ebru Şancı, sosyal medya hesabından 2015'te evlendiği ve 3 çocuğunun babası futbolcu Alpaslan Öztürk'ün doğum gününü kutladı. Şanc; eşinin, çocuklarıyla birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşıp; "Nice mutlu yıllara" notunu düştü.

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          Bu paylaşımı oldukça sade bulan Alpaslan Öztürk, eşinin gönderisinin altına; "Yedi kat yabancı daha samimi kutlar" şeklinde yorum yaptı.

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          Bunun üzerine eski manken, eşine; "Kocam, evimin direği, başımın tacı, canım, ciğerim, ruhum. İyiki sen" şeklinde aşk dolu sözlerle karşılık verdi.

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          Alpaslan Öztürk ise bu yoruma, "Palavraları bırak sen" ifadeleriyle cevap verdi.

          Fotoğraflar:Instagram

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