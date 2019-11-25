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Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş kaç yılında doğdu? Kısaca hayatı

Alparslan Türkeş, Türk asker ve siyasetçidir. Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olarak görev yapmıştır. Alparslan Türkeş 25 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa'da doğdu, 4 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. İşte Alparslan Türkeş'in kısaca hayatı

25.11.2019 - 13:14 | Güncelleme:
Alparslan Türkeş

Alparslan Türkeş Türkiye'de unutulmayan isimlerden biri. Onu Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu olarak tanıdık. Alparslan Türkeş eserleriyle de unutulmazlık kazandı. İşte Alparslan Türkeş'in hayatı...

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR? KISACA HAYATI

Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olarak görev yapmıştır. MHP genel başkanlık görevini 1969-1997 yılları arasında sürdürmüştür. Mart 1975-Haziran 1977 ve Temmuz 1977-Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girmiştir.

Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurmuştur. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmış ve aynı yıl partinin genel başkanı olmuştur. İlk defa 1965 Türkiye genel seçimlerinde CKMP'nin Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuştur fakat seçilememiştir. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 1985 yılına kadar 4,5 yıl tutuklu kalmıştır. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumu'nda siyasal yasağı kalkmıştır. Aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girmiştir ve yapılan kongrede gene başkan seçilmiştir ve partisi 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştır. 1992 yılında 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirilmiştir. 1995 Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat etmiştir.

AİLESİ VE ÖLÜMÜ

İlk evliliği, 1940 yılında, Muzaffer Hanım ileydi. Muzaffer Hanım 1974 yılında ölmüştür. Bundan iki yıl sonra, 1976'da Seval Türkeş'le evlendi.

Çocukları:

  • Ayzit,
  • Umay,
  • Selcen, XXIII. Dönem Bursa milletvekili Hamza Hamit Homriş ile evlidir.
  • Sevenbige (Çağrı),Çağrı Saraç Türkeş
  • Yıldırım Tuğrul, XIII., XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem Ankara milletvekili ve 63. Türkiye Hükûmeti, 64. Türkiye Hükûmeti ve 65. Türkiye Hükûmeti Başbakan Yardımcısı.

Türkeş'in ikinci evliliği, 1976 yılında, Seval Hanım ileydi.

Çocukları:

  • Ayyüce,
    Ahmet Kutalmış, XXIV. Dönem İstanbul milletvekili

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.

ESERLERİ

  • Gönül Seferberliğine
  • Temel Görüşler
  • Türkiye'nin Meseleleri
  • Bunalımdan Çıkış Yolu
  • Kahramanlık Ruhu
  • Yeni Ufuklara Doğru
  • 1944 Milliyetçilik Olayı, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1968
  • 27 Mayıs ve Gerçekler
  • Fırtınalı Yıllar
  • MHP ve Bozkurtlar
  • Türklük Gururu ve Şuuru
  • Her Türlü Emperyalizme Karşı
  • Bir Devrin Perde Arkası
  • 9 Işık ve Türkiye
  • 9 Işık
  • 9 Işık / Millî Doktrin
  • Milliyetçilik
  • Ahlakçılık
  • Türk Milliyetçilerinin Zaferi
  • Ülkücülük
  • Basılan Kervanımız
  • Dış Politikamız ve Kıbrıs
  • Milliyetçilik-Ülkücülük Üzerine Konuşmalar
  • Toplumculuk
  • Dış Meseleler
  • Savunma
  • Sorgu
  • Millî Devlet Güçlü İktidar
  • Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik
  • İlimcilik
  • 27 Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler

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