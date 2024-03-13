Alparslan kaç yaşında öldü? Sultan Alparslan kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Alparslan kaç yaşında öldü? Sultan Alparslan kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Sultan Alparslan, 20 Ocak 1029'da doğmuş ve Selçuklu Devleti'nin en önemli liderlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Asıl adı Muhammed bin Dağburı olan Alparslan, "cesur aslan" anlamına gelmektedir. Hükümdarlığı sırasında, 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştır. Bu yazımızda Sultan Alparslan’ın kim olduğu, kaç yaşında öldüğü, ne zaman ve nasıl hayatını kaybettiğini ele alacağız.

Sultan Alparslan Kimdir?

Sultan Alp Arslan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı olarak, zorlu ve mücadele dolu bir dönemde yetişti. Onun hayatı ve başarıları, Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birini şekillendirdi.

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Alp Arslan, 1029 ve 1032 yılları arasında bir tarihte dünyaya geldi. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından olan Çağrı Bey'in oğlu ve Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Küçük yaşlarda ata binmeyi ve ok atmayı öğrenerek savaşçı bir ruh geliştirdi.

Dandanakan Savaşı gibi mücadelelerde genç yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

Babasının vefatı sonrası Horasan valiliğine getirildi.

Tuğrul Bey'in 1063'te vefatıyla Selçuklu tahtı için mücadeleler başladı.

Çağrı Bey'in oğullarından biri olan Süleyman'ın tahta çıkışı bazı karşıtlıklar yarattı.

Kazvin'de Alp Arslan adına hutbeler okundu ve bu dönemde Rey şehri önemli bir merkez haline geldi.

Kutalmış ile yapılan savaşta Alp Arslan zafer kazandı ve Rey'de tahta çıktı.

Gürcistan ve Doğu Anadolu'ya düzenlediği seferlerle bölgedeki Bizans hakimiyetini zayıflattı.

Kars ve Ani gibi stratejik bölgeleri fethetti ve bu başarıları sonucu "Ebu'-Feth" lakabını aldı.

Üst-yurd ve Mangışlak bölgesindeki Kıpçaklar ve Türkmenleri kontrol altına aldı.

Kardeşi Kavurd'un isyanlarıyla uğraştı ve affedici bir tutum sergiledi.

Türkmen akınları Anadolu'da Bizans hakimiyetini sarsmaya devam etti.

Emir Afşin'in Kayseri'yi ele geçirmesi ve Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in karşı harekatları, bölgedeki çatışmaları artırdı.

Alp Arslan, 1067'de Gürcistan'a ikinci bir sefer düzenleyerek bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi.

1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans ordusunu büyük bir stratejiyle mağlup ederek, Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı.

Bu zafer, Alp Arslan'ın hükümdarlığının ve Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Sultan Alparslan’ın Bizan ile Mücadelesi

1068 yılında Sultan Alp Arslan, Bizans İmparatorluğu'na meydan okuyarak savaş ilan etti. Bu dönemdeki muharebeler, Türk kuvvetlerinin Orta Doğu'ya yönelik ilerleyişini daha da pekiştirdi ve bu başarılar, Bizans'ı Türklerle hesaplaşmak için Malazgirt Ovası'na kadar sürükledi. Tarihin akışını değiştiren 1071 Malazgirt Zaferi, Türkler için büyük bir dönüm noktası oldu.

Bu çalkantılı dönemde, Bizans İmparatorluğu zorlu bir süreçten geçmekteydi. Sultan Alp Arslan, esir aldığı İmparator Romen Diyojen'e büyük bir nezaket göstererek, onun hayatını bağışladı ve karşılığında yıllık vergi almak koşuluyla serbest bıraktı. Ancak Romen Diyojen, anavatanına döndüğünde tahtının VII. Mihail tarafından ele geçirildiğini gördü ve tahtını geri kazanma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Kilikya'da bir kalede yakalanan Romen Diyojen, gözlerine mil çekilerek kör edildi ve sonrasında İstanbul'a götürülerek Kınalıada'ya sürgüne gönderildi. Gözlerine mil çekilmesinden kaynaklanan yaraların enfeksiyon kapması sonucu hayatını kaybetti. Bu trajik olaylar zinciri, Malazgirt Zaferi sonrası Romen Diyojen'in imzaladığı vergi anlaşmasının geçersiz kalmasına neden oldu.

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Sultan Alparslan Kaç Yaşında Öldü?

Sultan Alp Arslan, Karahanlılar'ın Selçuklu topraklarına yönelik saldırılarını ve iç çekişmelerini sonlandırmak amacıyla 1072 yılının sonbaharında büyük bir askeri harekat başlattı. Bu kapsamlı sefer için 200 bin askerden oluşan bir ordu topladı ve Türkistan'a doğru yola çıktı. Sefer sırasında Barzam (Berzem) Kalesi'ni kuşatma altına alarak teslim olmasını sağladı. Ancak zaferin kutlandığı anlarda, kale komutanı Yusuf Hârizmi'nin gizlice sakladığı bir hançerle düzenlediği saldırı sonucu Sultan ağır yaralandı ve bu yaralanmanın etkisiyle dört gün sonra yaşamını yitirdi.

Alparslan Ne Zaman Öldü?

Sultan Alparslan kale komutanı yusuf Harizmi tarafından öldürüldüğünde 43 yaşında olduğu bilinmektedir. Alparslan’nın mezarının Türkistan’ın Merv şehrinde olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte mezar yeri tam olarak bilinmemektedir.

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