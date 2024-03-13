Alparslan kaç yaşında öldü? Sultan Alparslan kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı Sultan Alparslan, tarihe Malazgirt Meydan Muharebesi'yle damgasını vuran, cesareti ve liderliğiyle tanınan bir savaşçıdır. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan bu büyük komutan, tarihte derin izler bırakmıştır. Peki, Sultan Alparslan kimdir, ne zaman ve neden vefat etmiştir? İşte detaylar...
Sultan Alparslan, 20 Ocak 1029'da doğmuş ve Selçuklu Devleti'nin en önemli liderlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Asıl adı Muhammed bin Dağburı olan Alparslan, "cesur aslan" anlamına gelmektedir. Hükümdarlığı sırasında, 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştır. Bu yazımızda Sultan Alparslan’ın kim olduğu, kaç yaşında öldüğü, ne zaman ve nasıl hayatını kaybettiğini ele alacağız.
Sultan Alparslan Kimdir?
Sultan Alp Arslan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı olarak, zorlu ve mücadele dolu bir dönemde yetişti. Onun hayatı ve başarıları, Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birini şekillendirdi.
Bu zafer, Alp Arslan'ın hükümdarlığının ve Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu.
Sultan Alparslan’ın Bizan ile Mücadelesi
1068 yılında Sultan Alp Arslan, Bizans İmparatorluğu'na meydan okuyarak savaş ilan etti. Bu dönemdeki muharebeler, Türk kuvvetlerinin Orta Doğu'ya yönelik ilerleyişini daha da pekiştirdi ve bu başarılar, Bizans'ı Türklerle hesaplaşmak için Malazgirt Ovası'na kadar sürükledi. Tarihin akışını değiştiren 1071 Malazgirt Zaferi, Türkler için büyük bir dönüm noktası oldu.
Bu çalkantılı dönemde, Bizans İmparatorluğu zorlu bir süreçten geçmekteydi. Sultan Alp Arslan, esir aldığı İmparator Romen Diyojen'e büyük bir nezaket göstererek, onun hayatını bağışladı ve karşılığında yıllık vergi almak koşuluyla serbest bıraktı. Ancak Romen Diyojen, anavatanına döndüğünde tahtının VII. Mihail tarafından ele geçirildiğini gördü ve tahtını geri kazanma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Kilikya'da bir kalede yakalanan Romen Diyojen, gözlerine mil çekilerek kör edildi ve sonrasında İstanbul'a götürülerek Kınalıada'ya sürgüne gönderildi. Gözlerine mil çekilmesinden kaynaklanan yaraların enfeksiyon kapması sonucu hayatını kaybetti. Bu trajik olaylar zinciri, Malazgirt Zaferi sonrası Romen Diyojen'in imzaladığı vergi anlaşmasının geçersiz kalmasına neden oldu.
Sultan Alparslan Kaç Yaşında Öldü?
Sultan Alp Arslan, Karahanlılar'ın Selçuklu topraklarına yönelik saldırılarını ve iç çekişmelerini sonlandırmak amacıyla 1072 yılının sonbaharında büyük bir askeri harekat başlattı. Bu kapsamlı sefer için 200 bin askerden oluşan bir ordu topladı ve Türkistan'a doğru yola çıktı. Sefer sırasında Barzam (Berzem) Kalesi'ni kuşatma altına alarak teslim olmasını sağladı. Ancak zaferin kutlandığı anlarda, kale komutanı Yusuf Hârizmi'nin gizlice sakladığı bir hançerle düzenlediği saldırı sonucu Sultan ağır yaralandı ve bu yaralanmanın etkisiyle dört gün sonra yaşamını yitirdi.
Alparslan Ne Zaman Öldü?
Sultan Alparslan kale komutanı yusuf Harizmi tarafından öldürüldüğünde 43 yaşında olduğu bilinmektedir. Alparslan’nın mezarının Türkistan’ın Merv şehrinde olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte mezar yeri tam olarak bilinmemektedir.