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Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? 2022 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni oyuncuları kimler?

Uyanış Büyük Selçuklu olarak başlayan hikaye, geçen sezon Alparslan Büyük Selçuklu olarak ekrana gelmiş ve büyük değişim yaşanmıştı. İlk sezonda 27 bölüm yayınlanan dizi, 28. bölümüyle birlikte başlayacak. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alındığı dizinin 2. sezonu ile ilgili bilgiler sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detayları...

08.09.2022 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı uzun zamandır araştırılan konulardan biri. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı diziden son gelen habere ögöre Akça Hatunu canlandıran Fahriye Evcen'in diziden ayrıldığı öğrenildi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

  • ALSPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Başrolünde Barış Arduç'un bulunduğu dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı.2 8. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yine heyacan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

    Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon 19 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek.

  • ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncuları da belli olmaya başladı. Dizinin kadrosuna Kayra Zabcı dışında Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman'da katıldı.

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