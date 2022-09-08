Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı uzun zamandır araştırılan konulardan biri. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı diziden son gelen habere ögöre Akça Hatunu canlandıran Fahriye Evcen'in diziden ayrıldığı öğrenildi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...