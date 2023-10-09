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        Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? 9 Ekim 2023 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok?

        Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Başrolünü Barış Arduç'un üstlendiği Alparslan: Büyük Selçuklu final bölümleri ile ekranlara dönecek. İzleyicilerin gözü ise "Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlayacak, 60. yeni bölüm bu akşam var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan: Büyük Selçuklu 3. sezon tarihi hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:13
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        • 1

          Her pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Alparslan: Büyük Selçuklu final bölümleri ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, 9 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan: Büyük Selçuklu 60. bölüm tarihi ile ilgili detaylar...

        • 2

          ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü bu akşam yayın akışında bulunmuyor. Dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanında "Alparslan: Büyük Selçuklu final bölümleriyle yakında TRT 1'de" ifadelerine yer verildi. Dizinin final bölümlerinin yayınlanacağı tarih netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

        • 3

          9 EKİM 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:35 İncir Ağacı

          06:25 Kalk Gidelim

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:55 Diriliş "Ertuğrul"

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık"

          22:35 Yabancı Sinema "İtalyan Yazı"

          00:30 Yabancı Sinema "Hıçkırık"

          02:30 Seksenler

          03:45 Diriliş "Ertuğrul"

          05:55 Kapanış

        • 4

          ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Alparslan, Selçuklu’nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza’nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi? Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak.

        • 5

          Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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