Alparslan: Büyük Selçuklu 40. son bölüm izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 40. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri’nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul’un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu? Yınal, Tuğrul’un hükmüne boyun eğip kaderine razı olacak mı, yoksa bir çıkış yolu mu arayacak? Yınal ile beraber yakalanan Besasiri’nin akıbeti ne olacak? Tuğrul’un yanına koyduğu Celal, Besasiri’ye yardım edebilecek mi? Seferiye, babası Arslan Yusuf ile buluşmaya gitmişti. Arslan Yusuf, Grigor’un planı neticesinde Seferiye’yi tuzağa çekmiş ve bunu başarmıştı. Grigor, Seferiye’yi ele geçirerek Selçuklu’ya karşı elini güçlendirecek. Seferiye kaçmayı başarabilecek mi, yoksa Grigor’un eline mi düşecek? Seferiye’nin bu zor durumdan kurtulması için Alparslan neler yapacak? Seferiye’ye böyle hain bir tuzak kuran Arslan Yusuf’un akıbeti ne olacak? Celal yaralanmış, yatağa düşmüştü. Altuncan Hatun onu ziyarete geldiğinde Celal’in “Anne” sözünü duymuş ve şok olmuştu. Celal kendini ifşa edecek ve Altuncan gerçeği öğrenecek mi?