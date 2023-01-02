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Alparslan: Büyük Selçuklu 40. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça

Alparslan: Büyük Selçuklu 40. son bölüm izle!

Alparslan Büyük Selçuklu 40. bölüm ile 2 Ocak 2023 Pazartesi akşamı 20:00'da ekranlara geldi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu ve Sultan Alparslan'ın hayatını konu alan dizinin son bölümünde; Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri’nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul’un önüne atmıştı. Dizinin izleyicileri Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle bilgilerini sorguluyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 40. son bölüm özeti...

Giriş: 02.01.2023 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her pazartesi izleyicisi ile buluşuyor. TRT 1 ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu 40. son bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm özeti...

  • ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

    Alparslan Büyük Selçuklu 40. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 40. BÖLÜM ÖZETİ

    Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri’nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul’un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu? Yınal, Tuğrul’un hükmüne boyun eğip kaderine razı olacak mı, yoksa bir çıkış yolu mu arayacak? Yınal ile beraber yakalanan Besasiri’nin akıbeti ne olacak? Tuğrul’un yanına koyduğu Celal, Besasiri’ye yardım edebilecek mi? Seferiye, babası Arslan Yusuf ile buluşmaya gitmişti. Arslan Yusuf, Grigor’un planı neticesinde Seferiye’yi tuzağa çekmiş ve bunu başarmıştı. Grigor, Seferiye’yi ele geçirerek Selçuklu’ya karşı elini güçlendirecek. Seferiye kaçmayı başarabilecek mi, yoksa Grigor’un eline mi düşecek? Seferiye’nin bu zor durumdan kurtulması için Alparslan neler yapacak? Seferiye’ye böyle hain bir tuzak kuran Arslan Yusuf’un akıbeti ne olacak? Celal yaralanmış, yatağa düşmüştü. Altuncan Hatun onu ziyarete geldiğinde Celal’in “Anne” sözünü duymuş ve şok olmuştu. Celal kendini ifşa edecek ve Altuncan gerçeği öğrenecek mi?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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