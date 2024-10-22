Kral Charles'ın Avustralya ziyaretinde yüzüne alpaka hapşırdı
İngiltere Kralı 3. Charles, Avustralya ziyaretinde vatandaşlara selam verdiği esnada kalabalığın içinde bulunan bir alpakayı sevdi. Kral Charles alpakayı sevdiği sırada alpaka yüzüne hapşırdı, o anlar kameralara yansıdı.
Avustralya'yı ziyaret eden İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, dün Canberra'daki Avustralya Savaş Anıtı'na çelenk bıraktı ve burada bulunan yüzlerce kişiyi selamladılar.
Charles'ın vatandaşlara selam verdiği sırada kalabalığın içinde bir alpaka da bulunuyordu. (Yünlerinin yumuşaklığıyla bilinen alpakalar, devegiller familyasından ve ağırlıklı olarak Güney Amerika'nın And Dağları'nda evcilleştirilmiş bir deve türüdür)
Kral Charles alpakayı sevdiği sırada alpaka üzerine hapşırdı. Alpakanın Kral Charles'ın üzerine hapşırdığı anlar da kameralara yansıdı.
Kral Charles daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından düzenlenen Parlamento Binası'ndaki resepsiyona gitti.
Avustralya'daki bazı isimler Charles'ın ziyaretine tepki gösterdi. Resepsiyona, altı Avustralya eyaletinin hükümet lideri katılmayı reddetti.
"BURASI SENİN TOPRAĞIN DEĞİL" TEPKİSİ
Kral Charles dün Avustralya Parlamentosuna hitap etmesinin ardından kürsüden ayrılırken, platforma doğru yaklaşan Aborjin Senatör Lidia Thorpe'un "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." tepkileriyle karşılaşmıştı.