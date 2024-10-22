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        Haberler Dünya Kral Charles'ın Avustralya ziyaretinde yüzüne alpaka hapşırdı | Dış Haberler

        Kral Charles'ın Avustralya ziyaretinde yüzüne alpaka hapşırdı

        İngiltere Kralı 3. Charles, Avustralya ziyaretinde vatandaşlara selam verdiği esnada kalabalığın içinde bulunan bir alpakayı sevdi. Kral Charles alpakayı sevdiği sırada alpaka yüzüne hapşırdı, o anlar kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:52
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        Alpaka Kral Charles'a hapşırdı
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        Avustralya'yı ziyaret eden İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, dün Canberra'daki Avustralya Savaş Anıtı'na çelenk bıraktı ve burada bulunan yüzlerce kişiyi selamladılar.

        Charles'ın vatandaşlara selam verdiği sırada kalabalığın içinde bir alpaka da bulunuyordu. (Yünlerinin yumuşaklığıyla bilinen alpakalar, devegiller familyasından ve ağırlıklı olarak Güney Amerika'nın And Dağları'nda evcilleştirilmiş bir deve türüdür)

        Kral Charles alpakayı sevdiği sırada alpaka üzerine hapşırdı. Alpakanın Kral Charles'ın üzerine hapşırdığı anlar da kameralara yansıdı.

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        Kral Charles daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından düzenlenen Parlamento Binası'ndaki resepsiyona gitti.

        Avustralya'daki bazı isimler Charles'ın ziyaretine tepki gösterdi. Resepsiyona, altı Avustralya eyaletinin hükümet lideri katılmayı reddetti.

        "BURASI SENİN TOPRAĞIN DEĞİL" TEPKİSİ

        Kral Charles dün Avustralya Parlamentosuna hitap etmesinin ardından kürsüden ayrılırken, platforma doğru yaklaşan Aborjin Senatör Lidia Thorpe'un "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." tepkileriyle karşılaşmıştı.

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        #Kral Charles
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