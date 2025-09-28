Habertürk
        Alp Navruz: Kasabada yaşamak istiyorum

        Alp Navruz: Kasabada yaşamak istiyorum

        Alp Navruz, doğal hayata özlem duyduğunu ve kasabada yaşamak için emekliliği beklemeyeceğini açıkladı; "Doğal bir hayatım var, toprakla iç içeyim. Çiftçiliğe başlarım yakında doğayı ve toprağı seviyorum"

        Giriş: 28.09.2025 - 11:09 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:09
        "Kasabada yaşamak istiyorum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü yönetmen James Cameron'un 'James Cameron Sanatı' adlı sergi İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı. Fırat Çelik, Saadet Işıl Aksoy, Sitare Akbaş ve Hande Doğandemir'in yanı sıra Alp Navruz da gecede boy gösterdi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alp Navruz, son dönemde yaptığı imaj değişiklikleri hakkında; "Çok şey denedim boşlukta, güzel tepkiler aldım, istatistik çalışması yapıyorum" dedi.

        Yeni projeler için acele etmediğini ve izleyicinin istediği rollerle ekrana gelmekten yana olduğunu sözlerine ekleyen oyuncu; "Yazdan beri iş için epey görüşmelerimiz var ama acele etmek istemiyorum. İçime sinen ve izleyicinin beni izlemek istediği bir rol olsun istiyorum, o yüzden ince eleyip sık dokuma zamanı" ifadelerini kullandı.

        "DOĞAYI VE TOPRAĞI SEVİYORUM"

        Uzun bir tatil dönemi geçirdiğini ve iki gün önce İstanbul'a döndüğünü söyleyen oyuncu, doğal yaşam tutkusuyla ilgili konuştu; "Bu yaz doğada çok takıldım. Kasaba yaşantısı hayalim var ama bu emekliliği bekleyeceğim bir hayal değil. Aslında şu an başladım. Doğal bir hayatım var, toprakla iç içeyim. Çiftçiliğe başlarım yakında. Doğayı ve toprağı seviyorum. Daha çok hem spor hem de doğa gibi öyle bir hayat kurdum bu yaz kendime."

        Özel hayatı hakkında da konuşan Alp Navruz, sosyal medyadan gelen arkadaşlık tekliflerini görmezden geldiğini söyledi. Navruz; "İlişkim yok, 'Hayırlısı olsun' diye bekledim bir dönem. O moddayım. Sosyal medyadan illa ki mesaj atıp yürüyen vardır ama hiç bakmıyorum" dedi.

