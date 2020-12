Efe'nin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Zeynep Kırşan ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Yüzünün her bir zerresini ezbere biliyorum senin. Ne gecelerim geçti, geçiyor seyrederek, içime çeke çeke kokunu... Nefesini dinleyerek bazen korkudan, bazen sadece huzur bulmak için... İlk göz ağrım... Benim güzel oğlum, büyüyorsun. Hem de koştura koştura... Dilerim ki; bu yaşın da, her yaşında sağlık, mutluluk, huzur içinde geçsin. Ben her daim başucunda bir nefes kadar yakınım sana, var gücümle. İyi ki bizi seçtin oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Tüm dileğim Allah seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Seni çok seviyorum annem.