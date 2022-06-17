"BAHÇEDEKİ SERAYI BİRLİKTE YAPTIK"

Çocuklarıyla yapmaktan en keyif aldığı aktiviteyi dile getiren Alp Kırşan, "Marangoz işleri... Evin bahçesindeki serayı beraber yaptık. Efe tahtaları tuttu, ben kestim, Ata birleştirmek için bana vidaları verdi. O anlar efsaneydi. Bunların dışında balık tutmaları ve tekne kullanmaları. O anlarda turşu görmüş gibi ağzım sulanıyor. Arkadaş gibiyiz ama onlar için hayatta en iyisini düşünebilecek kişinin anneleri ile ben olduğundan dolayı bazı kurallarımız var tabi. Sonuçta hepsi onların iyiliği için. Örneğin sabah kahvaltısından önce gizlice cips kaçırıp, yerlerse gülümsememi bekleyemezler" ifadelerini kullanmıştı.