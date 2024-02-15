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        Haberler Magazin Almila Ada trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Almila Ada trafik kazası geçirdi

        Oyuncular Almila Ada ve Benian Dönmez sabah saatlerinde Ayvalık'taki dizi setine giderken Gemlik'te trafik kazası yaptı. İki ismin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:00
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        Trafik kazası geçirdi
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        Almila Ada ve Benian Dönmez trafik kazası geçirdi. Gemlik’te kaza yapan oyunculardan, Almila Ada Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Almila Ada

        Almina Ada'nın ve kaza sırasında Ada'nın yanında bulunan Benian Dönmez'in de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Benian Dönmez

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        #Almila Ada

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