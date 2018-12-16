Almeria: 1 - Lugo: 1

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Almeria - Lugo maçı oynandı.Almeria ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Rene Roman, Lucien Owona, Romera, Esteban Saveljich, Ivan Martos, Cesar, Juan Carlos, Jose Corpas Serna, Yan Eteki, Luis Rioja, Alvaro GimenezLugo maça şu 11'le başladı: Juan Carlos, Luis Ruiz, Edu Campabadal, Miguel Vieira, Josete, Fernando Seoane, Ramon Azeez, Lazo, Juan Muniz, Cristian Herrera, Dani EscricheMücadelenin 7. dakikasında Almeria Juan Carlos ile skoru 1-0 yaptı. Dakikalar 19'u gösterirken Cristian Herrera, konuk takımın ilk golünü kaydetti. İlk yarı 1-1 sona erdi. Lugo oyuncusu Luis Ruiz ile Almeria oyuncuları Cesar, Lucien Owona, Yan Eteki, Ivan Martos sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Almeria ekibinde Romera ve Alvaro Gimenez oyundan çıktı, Chema Núñez ve Sekou Cissokho yerine girdi, Lugo takımında ise Dani Escriche, Juan Muniz, Lazo çıkarken Jose Carlos Ramirez, Jona, Antonio Campillo girdi. Maç 1-1 bitti. Takımlar birer puan kazandı.88. dakikada Almeria oyuncusu Juan Narvaez hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 36. dakikada Lugo oyuncusu Luis Ruiz hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.501 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 3.00 oran kazandı.Almeria son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Lugo ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip.