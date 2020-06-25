Almanya ve Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) finansal ve politik destek sözü verdi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ile bir araya geldi.
Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde gerçekleşen görüşmede, ABD'nin ilişkilerini sonlandırdığını açıkladığı DSÖ'ye her iki ülkeden de tam destek geldi.
Ghebreyesus, burada yaptığı konuşmada, "DSÖ, sizi burada ağırlamaktan onur duyuyor. Dayanışma ve gösterdiğiniz destekten dolayı size içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belirtildiği üzere, politik ve finansal ihtiyacımız olan tüm desteği alıyoruz. Şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, 1 Temmuz itibarıyla Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralacağını anımsattı.
ALMANYA'DA "TAM DESTEK" SÖZÜ
Alman Bakan Spahn, dünyanın pek çok noktasında maddi yardımın yanı sıra tıbbi ekipman ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu nedenden ihtiyaç sahibi ülkelere dağıtması için DSÖ'ye maske ve tıbbi ekipman yardımı sağladık. Bu ekipmanlara ilaveten Alman Sağlık Bakanlığı, DSÖ'ye bu yıl 500 milyon avrodan fazla para sağlayacak." dedi.
Spahn, küresel sağlık ve DSÖ'ye desteğin, mevcut pandemi sırasında önemli bir tema olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle, AB dönem başkanlığı planlarımızı ve DSÖ'nün bu kritik zamanda daha fazla desteklenmesinin yollarını tartışmak için Cenevre'ye geldim." ifadesini kullandı.
Alman Bakan, ülkesinin DSÖ'nün ihtiyaç duyduğu politik, finansal ve teknik desteği vermek için üzerine düşeni yapacağını kaydetti.
FRANSA'DAN 140 MİLYON AVRO
Fransa Sağlık Bakanı Veran, Lyon'daki bir DSÖ araştırma merkezine 90 milyon avro destek sağlayacaklarını ve 50 milyon avroluk ek katkıda bulunacaklarını bildirdi.
Veran, "Dünyanın hiçbir zaman olmadığı kadar çok taraflı bir organizasyona ihtiyaç duyduğuna gerçekten inanıyorum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, DSÖ'nün ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
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