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Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurdu

Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve muharebe aracı vereceğini duyurdu.

Giriş: 05.01.2023 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurdu - Son dakika haberler
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin ardından iki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya ek askeri teçhizat tedarik edeceği bildirildi.

ABD Bradley Piyade Savaş Araçları temin edeceğini açıklarken, Almanya da Marder Piyade Savaş Araçları tedarik edecek.

Almanya'nın ek bir Patriot hava savunma bataryası da sağlayacağı belirtilen açıklamada, iki ülkenin müttefiklerin "ek hava savunma sistemleri ve savaş araçları bağışlarını" memnuniyetle karşılayacağı belirtildi.

Fotoğraf: AP

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