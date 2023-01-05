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ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin ardından iki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya ek askeri teçhizat tedarik edeceği bildirildi.

ABD Bradley Piyade Savaş Araçları temin edeceğini açıklarken, Almanya da Marder Piyade Savaş Araçları tedarik edecek.

Almanya'nın ek bir Patriot hava savunma bataryası da sağlayacağı belirtilen açıklamada, iki ülkenin müttefiklerin "ek hava savunma sistemleri ve savaş araçları bağışlarını" memnuniyetle karşılayacağı belirtildi.

Fotoğraf: AP