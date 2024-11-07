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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu’nundan 7 projeye destek

        Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu’nundan 7 projeye destek

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşen Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin-Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu işbirliğiyle oluşturulan ve finanse edilen Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu'nun 2024 yılı sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:24
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        Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin-Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu işbirliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu, Almanya ve Türkiye ortak yapımı ve çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj filmleri desteklemeyi amaçlıyor. Bu yıl 14. kez düzenlenen fona, iki ülke arasında uzun metraj ortak yapım projeleri başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda, 2024 yılında 7 projenin desteklenmesine karar verildi.

        Desteklenen projeler:

        • Bu Güzelliğin Bir Parçası Yönetmen: Burak Çevik Ortak yapımcılar: Fol Films, Schiwago Film GmbH
        • Gerçek Bir Kadın Yönetmen: Eylem Kaftan Ortak yapımcılar: Kolor Productions, Zischlermann Filmproduktion GmbH
        • İlahi Zehir Yönetmen: Nehir Tuna Ortak yapımcılar: Tuna Film, Red Balloon Film GmbH
        • İskeletin Türküsü Yönetmen: Murat Uğurlu Ortak yapımcılar: Rubikon Film, Klinker Film
        • Mutlu Bir Yuva Yönetmen: Nazlı Elif Durlu Ortak yapımcılar: Istos film, Achtung Panda! GmbH
        • Onu Ellerinden Tanıdım Yönetmen: Ömer Çapoğlu Ortak yapımcılar: Liman Film, JYOTI Film GmbH
        • Ölüleri Yakma Cemiyeti Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun Ortak yapımcılar: MFC Film, Studio Zentral GmbH

        Seçilen projeler, Almanya ve Türkiye’den sinemacılar arasındaki güçlü yaratıcı işbirliğini yansıtıyor; kültürlerarası ortaklıkları teşvik etmeyi ve özgün sinematik hikâyeleri perdeye taşımayı hedefliyor.

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        #İKSV
        #İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
        #Köprüde Buluşmalar
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