Almanya Sırbistan 2023 Dünya Kupası final maçı için beklenen zaman geldi çattı. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Filipinler'in Pasay şehrindeki Mall of Asia Arena'da oynanacak zorlu mücadelede kazanan takım tarihinde ilk defa Dünya Şampiyonu olacak. İşte, Almanya Sırbistan maçı ile ilgili bilgiler...