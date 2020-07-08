AA

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ABD'nin ülkesindeki askerlerinin bir kısmını çekme kararının üzücü olduğunu, Almanya'nın ABD'nin güvenliğine de katkı sağladığını söyledi.

Kramp-Karrenbauer, Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nün düzenlediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve trans-Atlantik güvenliğinin ele alındığı Avrupa Birliği Savunma Forumu'nda soruları yanıtladı.

ABD'yi Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşürmek için 9 bin 400 askeri çekme kararından dolayı eleştiren Kramp-Karrenbauer, ülkesinin ABD için önemli bir üs olduğunu kaydetti.

Almanya'daki ABD askerlerinin Almanya'yı korumak için orada bulunduğu algısına da değinen Kramp-Karrenbauer, "Biz de Almanya topraklarından ABD'nin güvenliğini sağlıyoruz." diye konuştu.

Alman Bakan, burada konunun Almanya'nın güvenliğinden ziyade NATO ittifakının güvenliği olduğuna dikkati çekerken askerlerin Avrupa'daki başka ülkelere konuşlandırılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'dan asker çekme kararı gerçekleşirse ki bu bizim için üzücü, bu askerlerin nereye gideceği önemli. Şayet tekrar Avrupa içinde bir yere konuşlandırılacaklarsa bu ABD'nin halen Transatlantik ittifakına bağlılığı ve Avrupa'ya atfettiği önemi koruduğu anlamına gelir ve bu da NATO için önemli bir mesajdır."

Rusya'nın zaman zaman agresif davrandığını belirten Kramp-Karrenbauer, NATO'nun gücünü yapılanlara aynı karşılığı verme gibi bir yola tevessül etmemekten aldığını savundu.

ABD'nin kendi zihniyetine yakın ve benzer değerleri taşıyan müttefiklere ihtiyacı olduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, bu müttefiklerin de ancak Avrupa'da olduğunu ve ancak bu Avrupalı müttefiklerin ABD ile karşılıklı bağımlılığı ve ortak değerlerini koruyabileceğini dile getirdi.

Almanya'nın Çin ile iş birliğini sürdürmesine yönelik ABD'den gelen eleştirilere yanıt veren Alman Savunma Bakanı, Çin'in rejim itibarıyla Avrupa için bir sorun olduğunu ancak Pekin'in insan hakları gibi bazı değerleri paylaşmadan iş birliği yapılabilecek bir ortak olabileceğini gösterdiğini ve bunun da insanlık tarihinde bir ilk olduğunu iddia etti.

Çin olmadan bazı küresel sorunlara çözüm bulmanın zor olacağını belirten Kramp-Karrenbauer, Batı'nın ekonomik ilişkiler üzerinden Çin'e değerlerini ifade edebilmenin yollarının aranması gerektiğini savundu.

Çin'in uluslararası örgütlerde etkinliğini gösterme çabasına işaret eden Kramp-Karrenbauer, ABD'nin bazı uluslararası örgütlerden çekilme tehditlerine imada bulunarak "Çin'in bu girişimlerine karşı bu örgütlerden çekilmek yerine daha güçlü bir şekilde buralarda etkinlik göstermemiz gerekir." diye konuştu.

Ayrıca, ABD'nin Çin'e yönelik sert açıklamalarını ima eden Kramp-Karrenbauer, "Sert cümleler kullanmak kolaydır ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir ancak şunu da biliyoruz ki bu yaklaşım çoğunlukla iletişim ve muhtemel bir etkinin de önüne geçiyor. Bunun için Almanya her zaman arka plandan sessizce çalışmayı tercih ediyor." dedi.