Scholz Ukrayna politikasını savundu

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Rusya'ya yaklaşımının çekingen olduğu yönündeki suçlamalara karşı kendini savundu, kararların Almanya'nın müttefikleriyle yakın istişareler sonrasında alındığı söyledi.

Alman Şansölye Scholz, geçen hafta Rusya'ya karşı çekingen davrandığı iddiasıyla eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda eleştirilere yanıt veren Scholz, "Kararlarımı hızlı ve müttefiklerimizle birlikte alıyorum." ifadelerini kullandı. Scholz, aşırı aceleci eylemler ve "Almanya'nın tek başına gitmesinin" şüpheyle karşılanacağını söyledi.

Scholz, bu tür suçlamaların stratejisini etkilemeyeceğini dile getirdi.