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Almanya, Rusya'dan ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi

Alman hükümeti, Rusya'dan yıl sonuna kadar ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi.

Giriş: 31.05.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya, Rusya'dan ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi
AA

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın nisan ayında Rusya'daki Alman personel varlığını 350 ile sınırlandırma kararı aldığını, bu sayıya büyükelçilikte ve konsolosluklarda çalışanların yanı sıra Rusya'daki Alman okullarında ve Goethe Enstitüsü'nde çalışanların dahil olduğunu hatırlattı.

Burger, "Rus hükümetinin gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım attığını" vurgulayarak, bu gerekçesiz kararın, Alman hükümetini Rusya'daki tüm alanlarda önemli kesintiler yapmaya zorladığını kaydetti.

Alman hükümetinin, Rusya'da asgari düzeyde diplomatik varlığı sürdürmeyi hedeflediğini belirten Burger, Rusya'daki 3 Alman başkonsolosluğunun kasım sonuna kadar kapatılacağına işaret etti.

Sözcü Burger, sadece Moskova'daki Alman Büyükelçiliğinin ve Saint Petersburg'daki başkonsolosluğunun hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu nedenle Almanya'da faaliyet gösteren 5 (Rus) başkonsolosluğundan 4'ünün faaliyet izninin geri alınmasına karar verdik." diye konuştu.

Burger, kararın, bugün Rusya Dışişleri Bakanlığına bildirildiği bilgisini paylaşarak, Rusya'dan bu yönde çalışmalarını ivedilikle başlatmasını ve en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlamasını talep ettiklerini kaydetti.

Sözcü Burger, Rusya'ya, Almanya'da büyükelçilik ve bir başkonsolosluk ile hizmet etmeye izin verileceğini sözlerine ekledi.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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