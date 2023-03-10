Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Alman polisi, Hamburg şehrindeki bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu bildirdi. Yerel medya, saldırının Yehova Şahitleri’ne ait bir merkezi hedef aldığını aktardı. Polis, olay yerinden kaçan herhangi bir failin olmadığını; saldırının arkasında yatan nedenin de henüz bilinmediğini söyledi.
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Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var/almanya-nin-hamburg-kentinde-kiliseye-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-3572347
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