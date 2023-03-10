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Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alman polisi, Hamburg şehrindeki bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu bildirdi. Yerel medya, saldırının Yehova Şahitleri’ne ait bir merkezi hedef aldığını aktardı. Polis, olay yerinden kaçan herhangi bir failin olmadığını; saldırının arkasında yatan nedenin de henüz bilinmediğini söyledi.

Giriş: 10.03.2023 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL

Alman polisi, Hamburg şehrindeki bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu bildirdi.

Hamburg polisinin aktardığına göre saldırı Gros Borstel semtindeki Deelböge Caddesinde gerçekleştirildi.

Yerel medya, saldırının Yehova Şahitleri’ne ait bir merkezi hedef aldığını aktardı.

Bild gazetesi saldırıda en az yedi kişinin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını kaydetti. Ancak ölen saldırganın bu kişiler arasında olup olmadığı henüz belli değil.

Polis, olay yerinden kaçan herhangi bir failin olmadığını; saldırının arkasında yatan nedenin de henüz bilinmediğini söyledi.

PolisGetty Images

Federal bir uyarı uygulaması olan NINAwarn’da saat 21.00 sularında bölgede yaşayanlara, “bir ya da birden fazla failin bir kilisede insanlara ateş açtığı” bildirimi gönderildi.

Çevrede yaşayan halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.

Medyaya yansıyan görüntülerde binanın etrafının polislerle çevrildiği görülüyor.

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