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Almanya'nın en büyük eğlence parkında çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Fransa sınırında bulunan en büyük eğlence parkı Europa-Park'ta yangın çıktı. Yangın sonrası 25 bin kişinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının kontrol altına alındığı ifade edildi

Giriş: 20.06.2023 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'nın en büyük eğlence parkında çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişi tahliye edildi
Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın paniği!
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Almanya'nın en büyük eğlence parkı olan Europa-Park'ta dün akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Almanya'nın Fransa sınırında bulunan Rust beldesindeki Europa-Park yetkilileri, yangının, "Yomi Sihirli Elmas Dünyası" adlı kapalı bölümün makine dairesinde çıktığını bildirdi.

Offenburg emniyeti de yangında 2 kişinin hafif yaralandığını ve 25 bin kişinin sorunsuz şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Uzak bölgelerden gelen ailelerin de otellere yerleştirildiği kaydedildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yetkililer, Europa-Park'ın bugün tekrar halka açık olacağını duyurdu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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