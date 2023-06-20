Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın paniği!

Almanya'nın en büyük eğlence parkı olan Europa-Park'ta dün akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Offenburg emniyeti de yangında 2 kişinin hafif yaralandığını ve 25 bin kişinin sorunsuz şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.