Almanya- Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, 6. hafta karşılaşmalarıyla hız kesmeden sürüyor. 12 grupta kıyasıya mücadele eden takımlar, FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefiyle sahaya çıkıyor. Grup liderleri doğrudan turnuvaya katılma hakkı elde ederken, Türkiye'nin de yer aldığı eleme süreci Almanya ile Kuzey İrlanda arasındaki maçla devam ediyor. Peki, Almanya- Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden takımlar ikinci maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda Almanya ile Kuzey İrlanda, grubun ikinci karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Takımlar, grup liderliği için mücadele ederken, ikinci sırada yer almaları durumunda play-off oynama şansları da bulunuyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları 18 Kasım’da tamamlanacak, ardından play-off karşılaşmaları 26-31 Mart tarihleri arasında oynanacak. Peki, Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi gün oynanacak?
ALMANYA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Almanya- Kuzey İrlanda maçı 7 Eylül Pazar (bu akşam) 21.45'te oynanacak.
ALMANYA- KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
RheinEnergieStadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.
