Dünya Kupası elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden takımlar ikinci maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda Almanya ile Kuzey İrlanda, grubun ikinci karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Takımlar, grup liderliği için mücadele ederken, ikinci sırada yer almaları durumunda play-off oynama şansları da bulunuyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları 18 Kasım’da tamamlanacak, ardından play-off karşılaşmaları 26-31 Mart tarihleri arasında oynanacak. Peki, Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi gün oynanacak?