Almanya'da yeni kabinede bir ilk

Almanya'da Merkel dönemi resmen sona erdi. Ülke, 16 yıl sonra ilk kez bir erkek tarafından yönetilecek. Ancak Angela Merkel şansölyeliği bir erkek halefine devrediyor olsa da, yeni kabinede her zamankinden daha fazla kadın olacak.
New York Times'tan Katrin Bennhold'un haberine göre, yeni başbakan Olaf Scholz, hükümetine erkek sayısı kadar kadın atayacağına dair verdiği seçim sözünü tuttu. Kabinede görev yapacak 8 erkek ve 8 kadın bakan göreve resmen başladı.
İLK KADIN DIŞİŞLERİ VE İÇİŞLERİ BAKANLARI
Yeni kabinede sayısal olarak kadın-erkek eşitliğinin ilk kez sağlanmasının yanı sıra başka ilkler de yaşanıyor. Almanya yeni kabine ile birlikte ilk kadın dışişleri bakanına ve ilk kadın içişleri bakanına sahip olacak. Ayrıca üst üste üçüncü kadın savunma bakanı görev yapacak.
Scholz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Güvenlik, bu hükümette güçlü kadınların elinde olacak. Nüfusun yarısını kadınlar ve erkekler oluşturuyor, bu yüzden kadınlar da gücün yarısını almalı. Bunu gerçekleştirmeyi başardığımız için çok gururluyum" dedi.
Araştırma enstitüsü WZB Berlin Sosyal Bilimler Merkezi Başkanı Jutta Allmendinger, “Almanya son birkaç yılda gelişti ve Bayan Merkel bunda büyük rol oynadı. Bir yandan da Scholz bu kabine ile ülkenin çağrısına uydu" dedi.
TARİHE GEÇEN BAKANLARDAN NET MESAJLAR
Bu hafta göreve başlayan kadınlar, bakanlıklarına damga vurmak niyetinde olduklarını açıkça ortaya ifade ediyor. Yeni dışişleri bakanı Annalena Baerbock, Çin ve Rusya gibi stratejik rakiplere karşı daha sert bir çizgi izleme planını dile getirdi. Göreve başlayan yeni İçişleri Bakanı Nancy Faeser da “Şu anda demokrasimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehditle yani aşırı sağcılık ve aşırıcılık ile savaşma sözü veriyorum" dedi. Yeni Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Alman ordusuna ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlama sözü verdi.
Yeni Konut ve Kalkınma Bakanı Klara Geywitz ise cinsiyet eşitliğine sahip kabinesini “ülkemizdeki tüm kadınlar için önemli bir sinyal” olarak nitelendirdi.
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