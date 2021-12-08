Almanya'nın yeni başbakanı Scholz seçildi!

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi. Almanya’da Federal Meclis’te yapılan oylamada başbakan seçilen Olaf Scholz, Mecliste yemin etti.
Scholz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgesini aldıktan sonra tekrar Meclise geldi.
Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın elinde tuttuğu yemin metnini okuyan Scholz, Başbakan olarak görevine resmen başladı.
Böylelikle 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona erdi.
Scholz, Mecliste yemin etmesinin ardından kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na gidecek, yeni bakanlar Steinmeier’den atama belgelerini alacak ve ardından yeniden Meclise dönecek.
Bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.
"EVET DEDİM"
Almanya'nın yeni başbakanı Scholz de sosyal medya hesabından "Evet dedim" sözleriyle bir fotoğraf paylaştı.
63 yaşındaki Scholz, Alman Federal Meclisi'ndeki milletvekillerinden 395 oy aldı.
Görev süresini tamamlayacak olan Angela Merkel, milletvekili olmadığı için oylamayı tribünden izledi. Merkel, Meclis Başkanı Bas tarafından selamlanmasının ardından milletvekilleri tarafından alkış aldı.
Tribünde ayrıca eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder ve Scholz’un eşi Britta Ernst, babası Gerhard Scholz, annesi Christel Scholz ile kardeşleri Jens ve Ingo Scholz yer aldı.
EŞ GENEL BAŞKAN SEÇİLEMEDİ
Scholz, SPD’nin derin kriz yaşadığı 2019’da Klara Geywitz ile eş genel başkanlık için aday oldu.
Ancak Scholz-Geywitz ikilisi, genel başkanlık yarışını, daha sonra eş başkanlar olarak seçilen ve partideki sol kanadı temsil eden Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans’a karşı kaybetti.
Parti içinde çalışkanlığından dolayı takdir edilen Scholz, anketlerde "ülkede en sevilen sosyal demokrat siyasetçi" olarak çıkmasından dolayı SPD yönetimi tarafından 2020’de 26 Eylül 2021'de yapılan genel seçimler için başbakan adayı gösterildi ve SPD seçimlerde yüzde 25,7 ile birinci çıktı.
Scholz SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakan olarak görev yapacak.
Ülkede, 2005’te başbakan seçilen Merkel, Almanya tarihinde 16 yıl 16 gün veya 5 bin 860 gün ile Helmut Kohl’dan sonra en uzun süre Başbakanlık yapan ikinci kişi oldu.
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