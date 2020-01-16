İHA

Almanya'da yaşayan ve eşi için ölüm büyüsü yaptırmak isteyen F.A. isimli kadın, eşi ölsün diye büyü yaptırmak isteyince dolandırıldı. F.A., insanlara metafizik yollarla yardım ettiklerini söyleyen kişi tarafından 8 bin Euro dolandırıldı.

İNTERNETTEN BULDUĞU SİTEYİ ARADI

F.A., iddiaya göre, eşine 'ölüm büyüsü' yaptırmak için internetten bulduğu medyumluk ve büyücülük yapan siteyi aradı. Telefonda görüştüğü şahıs, dini konularda, büyü, kara büyü ve parapsikolojisi konusunda uzman olduklarını, insanlara metafizik yollarla yardım ettiklerini söyledi.

BÜYÜ YARIM KALDI DİYE YENİDEN PARA İSTEMİŞ

Konuşmanın ardından A.G. isimli şahıs, F.A.'yı whatsapp üzerinden arayıp mesajlar attı. Büyü ve büyücülük konusunda uzman olduğuna dair uzun konuşmalar yaparak, kendisinin sorunlarını da aynı şekilde büyü yoluyla çözeceğini söyledi ve kadından büyü için başta bin Euro göndermesini istedi.

TOPLAMDA 8 BİN EURO PARA GÖNDERMİŞ

Müşteki kadının istediği parayı göndermesi üzerine, şüpheli A.G., büyü için ek malzeme alması gerektiğini, büyünün yarım kaldığını ve tamamlanmaması halinde başına felaketler geleceğini söyleyerek 20 Ağustos-25 Aralık 2018 tarihleri arasında parça parça olmak üzere toplamda 8 bin Euro parasını aldı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan F.A.'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunması "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

'DOLANDIRICILIK OLAYIYLA ALAKAM YOKTUR'

Soruşturma kapsamında yatırılan paraları çektiği tespit edilen ve ifadesi alınan R.A.Ç. (23),"Müştekiyi tanımıyorum. Ben kimseyi arayıp 'büyücülük yapıyorum, bu konuda uzmanım' demedim. Bu şekilde kimseden para almadım, kimseyi dolandırmadım. Yaklaşık 2 sene önce A.G. isimli şahsın emlak dükkanında işçi olarak çalışıyordum. Bu şahıs benden 'Yurt dışında iş yerim var, oradan para gelecek. Benim limitim doldu' diyerek kimlik fotokopimi, telefon numaramı ve banka hesabımı istemişti. Ben de çocukluk arkadaşım diyerek güvenerek vermiştim. Sitede bulunan telefon numarasını A.G. kullanıyordu. Dolandırıcılık olayıyla alakam yoktur" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

'ÖLÜM BÜYÜSÜ YAPTIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Şüpheli A.G. (22) ise, "Bir arkadaşımın bana internetten 'medyum fal' ile ilgili ilan vererek iş yapmamı bu şekilde çok para kazanacağımı söylemesi üzerine siteyi bir başkasından devraldım ve kullanmaya başladım. Her ne kadar büyü ve medyumluktan bahsedilmişse de ben sadece fal bakıyordum. Müşteki benimle önce internet üzerinden daha sonra telefonla iletişime geçti. Yurt dışında yaşadığını ve ölüm büyüsü yaptırmak istediğini söyledi" dedi.

'İLK BAŞTA DALGA GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Büyücülükle herhangi bir ilgisi veya faaliyeti olmadığını iddia eden şüpheli, "Müştekinin ilk başta dalga geçtiğini düşündüm. Kendisinden para göndermesini talep ettim. Para göndermeyi kabul edince arkadaşım R.A.Ç. adına göndermesini söyledim. Müşteki bana parça parça olmak üzere toplamda 8 bin Euro gönderdi. Arkadaşım R.A.Ç. sadece bana yardımcı olmak için adına gelen parayı çekerek bana teslim etti. Karşılığında herhangi bir şey vermedim. Paraya ihtiyacım olduğu için bu eylemi gerçekleştirdim. Pişmanım" dedi.

Konuya ilişkin savcılığın soruşturması sürüyor.