Almanya'dan Rusya'nın barış teklifine sert yorum: Ciddiye alınacak bir şey değil | Dış Haberler

Almanya'dan Rusya'nın barış teklifine sert yorum: Ciddiye alınacak bir şey değil | Dış Haberler

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya barış için yaptığı önerileri tartışmadıklarını çünkü herkesin bu önerilerin ciddi olmadığını bildiğini söyledi.

G7 Zirvesi'nde İtalya'dan konuşan Scholz, Putin'in Ukrayna'nın Rusya'nın hak iddia ettiği dört vilayetten vazgeçmesi, çatışmaları durdurması ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi yönündeki önerilerinin sadece konferansın dikkatini dağıtmaya yönelik olduğunu söyledi.

ZDF televizyonuna verdiği mülakatta "Herkes bu önerinin ciddi olmadığını, İsviçre'deki barış konferansıyla bir ilgisi olduğunu biliyor" dedi.

"Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık" Haberi Görüntüle Dünya liderleri Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir zirve için İsviçre'de bir araya geliyor.