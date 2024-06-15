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        Haberler Dünya Almanya'dan Rusya'nın barış teklifine sert yorum: Ciddiye alınacak bir şey değil | Dış Haberler

        Almanya'dan Rusya'nın barış teklifine sert yorum: Ciddiye alınacak bir şey değil

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya lideri Putin'in dün Ukrayna'ya barış teklifini G7 Zirvesi'nde değerlendirmediklerini, çünkü ciddiye alınacak bir teklif olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:20
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        Almanya'dan Rusya'nın barış teklifine sert yorum
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya barış için yaptığı önerileri tartışmadıklarını çünkü herkesin bu önerilerin ciddi olmadığını bildiğini söyledi.

        G7 Zirvesi'nde İtalya'dan konuşan Scholz, Putin'in Ukrayna'nın Rusya'nın hak iddia ettiği dört vilayetten vazgeçmesi, çatışmaları durdurması ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi yönündeki önerilerinin sadece konferansın dikkatini dağıtmaya yönelik olduğunu söyledi.

        ZDF televizyonuna verdiği mülakatta "Herkes bu önerinin ciddi olmadığını, İsviçre'deki barış konferansıyla bir ilgisi olduğunu biliyor" dedi.

        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
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        Dünya liderleri Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir zirve için İsviçre'de bir araya geliyor.

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