Almanya'dan ABD'nin 'Ukrayna' kararına eleştiri: Mayın kullanmak doğru değil | Dış Haberler

Almanya'dan ABD'nin 'Ukrayna' kararına eleştiri: Mayın kullanmak doğru değil | Dış Haberler

ABD Başkanı Biden'ın görevi Donald Trump'a devretmesine 2 ay kala, Ukrayna'nın kara mayını kullanmasına izin verme kararı Almanya tarafından eleştirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Başkan Biden'ın mayınların Kiev'e verilmesini onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalini savuşturmak için anti-personel mayınları kullanma kararının üzüntü verici olduğunu söyledi.

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Bakanlık, "Savaş devam ederken Ukrayna'nın kendisini bu tür adımlar atmaya mecbur hissetmesi üzüntü vericidir" açıklamasını yaptı. Almanya ve Ukrayna, anti-personel kara mayınlarının kullanımını ya da transferini yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'ni imzalarken, ABD imzalamamıştı.