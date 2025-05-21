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        Haberler Dünya Almanya'dan ABD Başkanı Trump'a 'Putin' eleştirisi: Yanlış çıkarım yaptı | Dış Haberler

        Almanya'dan ABD Başkanı Trump'a 'Putin' eleştirisi: Yanlış çıkarım yaptı

        Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı için yürütülen barış görüşmelerinde hiçbir ilerleme sağlamadığını söyledi. Bakan Pistorius, "Trump, Putin üzerindeki etkisini yanlış değerlendirdi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:44
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        Almanya'dan Trump'a 'Putin' eleştirisi
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        Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Ukrayna'nın desteklenmesi ve müzakerelerde AB ile Ukrayna'nın güçlü bir şekilde masada olması gerektiğini savunan Almanya'da Merz hükümetinin Savunma Bakanı Pistorius, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi.

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        Trump ve Putin arasında 2 saati aşan telefon görüşmesinin barış müzakerelerine hiçbir katkı sağlamadığını söyleyen Bakan Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki etkisini yanlış değerlendirdiğini söyledi.

        Trump'ın Putin'e 30 günlük koşulsuz bir ateşkesi kabul etmesi için baskı yapma çabalarından vazgeçmesinin ardından Deutschlandfunk radyo yayıncısına açıklama yapan Bakan Pistorius, "Müzakere pozisyonunu yanlış değerlendirdiğinden şüpheleniyorum" dedi.

        Avrupa Birliği şu anda Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırım paketi üzerinde çalışıyor. Pistorius, görüşmeler olağan diplomatik kanallar üzerinden devam ederken Washington'un bu yaptırım paketine katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını belirtti.

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