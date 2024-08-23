Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'daki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı | Dış Haberler

        Almanya'daki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesi artırıldı

        Almanya'daki NATO hava üssünde, "potansiyel tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesi yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da "potansiyel tehdit" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        NATO, "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesini yükseltti.

        NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

        Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, hava üssündeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #Nato
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Habertürk Anasayfa